Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Scherzer & Co. AG im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) bis Ende Oktober in Summe einen Zuwachs beim NAV, inklusive der gezahlten Dividende, von knapp 30 Prozent erzielt. In der Folge heben die Analysten Kursziel an und bestätigen das positive Rating.

Nach Aussage des Analysten werde der Scherzer-Anteilsschein derzeit mit einem Abschlag von knapp 13 Prozent auf den zuletzt gemeldeten NAV gehandelt. Der Vorstand gehe davon aus, dass sich dieser Spread sukzessive abbauen werde. Auch vor diesem Hintergrund habe er zwischenzeitlich weitere Scherzer-Papiere gekauft, so dass er mittlerweile direkt und indirekt gut 1,7 Millionen Stück bzw. rund 5,7 Prozent des Grundkapitals halte. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel für die Scherzer-Aktie auf 3,70 Euro (zuvor: 3,60 Euro) an erneuert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.11.2021, 14:00 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 10.11.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/uploads/tx_mfcgsc/artikel/2021-11-10_Scherzer.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.