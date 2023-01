ScherzerCo Kaufen

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Scherzer & Co. AG im Rahmen eines Kapitalmarkttages das erhebliche Entwicklungs- und Wertsteigerungspotenzial im Portfolio dargelegt und dabei beispielsweise auf die Nachbesserungsrechte verwiesen, die nicht in den NAV einfließen und sich aktuell auf 4,11 je Aktie belaufen. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, erneuert aber das positive Rating.

Nach Aussage des Analysten werde die Kölner Beteiligungsgesellschaft mit ihrer Anlagestrategie, die auf einen Mix aus chancen- und sicherheitsorientierten Investments mit Schwerpunkt auf Sondersituationen setzt, auch weiterhin erfolgreich agieren und den DAX auf mittlere Sicht deutlich outperformen. Auf Basis des zuletzt gemeldeten NAV von 3,15 Euro reduziert der Analyst sein Kursziel auf 3,15 Euro (zuvor: 3,40 Euro) und erneuert aber das Rating „Kaufen“.



