11:29 Uhr

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat sich die Scherzer & Co. AG der bereits seit 2022 anhaltenden relativen Schwäche des Nebenwerte-Segments nicht entziehen können und im Jahr 2023 einen erneut sinkenden Net Asset Value verbucht. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage liege der zuletzt gemeldete innere Wert bei 3,00 Euro und somit unter Vorjahr. Insgesamt sei der Analyst aber nach wie vor davon überzeugt, dass das Scherzer-Team mit seiner opportunistischen Anlagestrategie, die auf einen Mix aus chancen- und sicherheitsorientierten Investments mit Schwerpunkt auf Sondersituationen setzt, weiterhin auf mittel- bis langfristiger Basis eine überdurchschnittliche Performance erzielen könne. Auf Basis des zuletzt gemeldeten NAV (Net Asset Value – innerer Wert) erhöht der Analyst das Kursziel auf 3,00 Euro (zuvor: 3,15 Euro) und erneuert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.01.2024, 11:20 Uhr)



