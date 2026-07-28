Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

secunet Security Networks Buy

14:51 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Das zweite Quartal des IT-Sicherheitsspezialisten sollte von anhaltender Nachfrage gerade aus dem öffentlichen Bereich profitiert haben, schrieb Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie werde derzeit mit einem Abschlag auf die historische Durchschnittsbewertung gehandelt. Aktuell ergebe sich eine gute Einstiegsgelegenheit./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:17 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: secunet Security Networks AG