FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 8,10 auf 8,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Annahmen an und verwies auf die zuletzt gute Geschäftsentwicklung und die angehobenen Ziele des Kohlenstoffspezialisten. Für das aktuelle Jahr erhöhte der Experte seine eigene Prognose für das bereinigte Betriebsergebnis um fast ein Viertel./tav/ck