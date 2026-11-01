Jefferies & Company Inc.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 84 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Janardan Menon hob am Sonntag seine Umsatzschätzung für den Chipausrüster für 2027. Er lobte allerdings die gute Berechenbarkeit des Wachstumswegs dank des rekordhohen Auftragsbestands. Menon schraubte seine Margenerwartungen allerdings etwas nach unten, da die Erholung nur schrittweise erfolge./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE