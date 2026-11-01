SUSS MicroTec Aktie
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Marktkap. 844,91 Mio. EURKGV 16,23 Div. Rendite 0,10%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
AI Analyse
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 84 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Janardan Menon hob am Sonntag seine Umsatzschätzung für den Chipausrüster für 2027. Er lobte allerdings die gute Berechenbarkeit des Wachstumswegs dank des rekordhohen Auftragsbestands. Menon schraubte seine Margenerwartungen allerdings etwas nach unten, da die Erholung nur schrittweise erfolge./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
44,48 €
|Abst. Kursziel*:
50,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
44,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,42%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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