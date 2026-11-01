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Jefferies & Company Inc.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

08:01 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
44,84 EUR 0,24 EUR 0,54%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 84 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Janardan Menon hob am Sonntag seine Umsatzschätzung für den Chipausrüster für 2027. Er lobte allerdings die gute Berechenbarkeit des Wachstumswegs dank des rekordhohen Auftragsbestands. Menon schraubte seine Margenerwartungen allerdings etwas nach unten, da die Erholung nur schrittweise erfolge./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,48 €		 Abst. Kursziel*:
50,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
44,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,42%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

08:01 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
06.11.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
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