Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12) den Umsatz um 3,2 Prozent auf fast 54,4 Mio. Euro gesteigert, ist aufgrund einer Firmenwertabschreibung beim EBIT aber mit -0,75 Mio. Euro in die roten Zahlen gerutscht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das EBIT um Firmenwertabschreibungen bereinigt mit 3,46 Mio. Euro (9M 2022: 4,75 Mio. Euro) zwar ebenfalls unter dem Vorjahresniveau gelegen, bleibe aber weiterhin klar im positiven Bereich. Der Rückgang des bereinigten EBIT sei dabei insbesondere auf gestiegene Einstandskosten der erbrachten Leistungen zurückzuführen, wodurch das Nettoergebnis trotz des Umsatzanstiegs mit 12,52 Mio. Euro (9M 2023: 13,51 Mio. Euro) unter dem Vorjahreswert gelegen habe. Die Kostensteigerung hänge dabei in erster Linie mit dem stärkeren Einsatz von Freelancern zusammen. Im Rahmen der 9-Monatsberichterstattung habe das Management die Guidance bestätigt. Demnach werde unverändert ein Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich sowie eine EBIT-Marge vor Firmenwertabschreibungen in einer Bandbreite von 5 bis 7 Prozent erwartet. Der Rückgang der EBIT-Marge sei mit ca. 1,5 Prozentpunkten bzw. ca. 1,0 Mio. Euro auf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung und Fokussierung des Beratungsgeschäfts sowie der Reduzierung von Mietflächen zurückzuführen. Wegen der unveränderten Prognosen bestätigen die Analysten in der Folge das Kursziel von 8,60 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



