GBC

syzygy Kaufen

11:24 Uhr

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12) einen Umsatzrückgang um 3,2 Prozent auf 69,43 Mio. Euro verbucht, wobei besonders das Segment UK & US unter Abschlägen litt. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das EBIT mit -10,98 Mio. Euro (GJ 2023: -0,66 Mio. Euro) erneut durch hohe Firmenwertabschreibungen von 16,64 Mio. Euro (GJ 2023: 4,74 Mio. Euro) geprägt gewesen. Bereinigt um Firmenwertabschreibungen habe das EBIT trotz des Umsatzrückgangs aufgrund der eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen mit 5,67 Mio. Euro (GJ 2023: 4,08 Mio. Euro) aber deutlich über dem Vorjahreswert gelegen. Nach einer rückläufigen Geschäftsentwicklung im aktuellen Übergangsjahr dürfe das Unternehmen laut GBC ab 2026 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Der anhaltende Trend zur Digitalisierung sowie der derzeit stattfindende technologische Wandel, in dessen Rahmen „KI-Themen“ eine wichtigere Rolle spielen, werden einen starken Einfluss auf die zukünftige Geschäftsentwicklung haben. Die SYZYGY AG sei laut den Analysten mit ihrer hohen Technologiekompetenz für den Technologiewandel durch den verstärkten Einsatz von KI gut aufgestellt. Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 5,30 Euro (zuvor: 5,50 Euro), erneuern aber das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.04.2025, 11:15 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 16.04.2025 um 16:46 Uhr fertiggestellt und erstmals am 17.04.2025 um 10:00 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/32274.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com