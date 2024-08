GBC

syzygy Kaufen

12:24 Uhr

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Schaffer von GBC hat die Syzygy AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12) insgesamt einen Umsatzrückgang um 3,0 Prozent auf 34,93 Mio. Euro verbucht, im Q2 isoliert betrachtet aber einen leichten Zuwachs um 0,7 Prozent verzeichnet. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage liege das Halbjahres-EBIT bei 2,84 Mio. Euro (HJ 2023 bereinigt: 2,23 Mio. Euro). Dies entspreche einer EBIT-Marge von 8,1 Prozent. Damit mache sich die eingeleitete Kosteneinsparung positiv bemerkbar. Die EBIT-Marge liege jedoch noch unter den Werten der vorangegangenen Halbjahre. Während die Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr den Erwartungen entsprochen habe, liege das EBIT leicht unter den Erwartungen. Demnach sei die Umsatzguidance vom Management bestätigt, die erwartete EBIT-Marge aber leicht auf 9,0 Prozent (zuvor: 10,0 Prozent) reduziert worden. Vor diesem Hintergrund rechne das Analystenteam für 2024 unverändert mit Umsatzerlösen von 72,46 Mio. Euro, passe jedoch die EBIT-Prognose an die Unternehmensguidance an. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 7,70 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.08.2024, 12:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 05.08.2024 um 08:58 Uhr fertiggestellt und erstmals am 05.08.2024 um 09:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/30351.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com