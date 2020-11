FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx nach Zahlen von 37 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick auf das Jahr 2021 bleibe etwas hinter seinen Erwartungen und noch deutlicher hinter der Markterwartung zurück, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduziere aber immerhin auch etwas die Ungewissheit. Gemessen an der Hannover-Rück-Beteiligung sei die Bewertung der Talanx-Aktien nicht gerechtfertigt./tih/ajx