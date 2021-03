FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Talanx nach Zahlen und Ausblick von 36 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Wenzel sieht in einer am Montag vorliegenden Studie "gute Aussichten in Industrie- und Rückversicherung". Die aktuelle Marktkapitalisierung entspreche zudem nur dem Wert der Beteiligung an der Hannover Rück./ag/ajx