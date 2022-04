Aktie in diesem Artikel Uniper 24,04 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Uniper von 41 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Brand setzt in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie nun eher auf integrierte Versorger und nicht mehr so sehr auf die gut gelaufenen Papiere regulierter Versorger. Engie, Enel und Eon ragten positiv heraus - insbesondere mit ihren sehr niedrigen Bewertungen. Uniper leide unter seinem Russlandengagement./ag/mis