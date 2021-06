Aktie in diesem Artikel Uniper 30,99 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Uniper auf "Underperform" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung von Versorgern mit einem starken Anteil Erneuerbarer Energien seit Jahresbeginn biete einige attraktive Einstiegsmöglichkeiten, schrieb Analyst John Musk in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Uniper zähle indes wegen Veränderungen im Management, einer Überarbeitung der Unternehmensstrategie und der langfristigen Geschäftsaussichten trotz der positiven Dynamik durch höhere Rohstoffpreise zu seinen am wenigsten bevorzugten Titeln./gl/ajx