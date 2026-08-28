Valeo SA Aktie
Marktkap. 3,46 Mrd. EURKGV 14,18 Div. Rendite 3,78%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Valeo auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,85 Euro belassen. Mit der in der kommenden Woche anstehenden Präsentation des Aluminium-Kühlsystems für Rechenzentren werde dieses Thema für die Anleger greifbarer, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihre Hochstufung der Aktie vor zwei Wochen sei noch der verbesserten Geschäftsdynamik geschuldet gewesen./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:51 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Valeo SA Buy
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
17,85 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,47 €
|Abst. Kursziel*:
15,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,84%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,98 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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