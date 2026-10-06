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ASML NV Aktie

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1.588,60 EUR -36,20 EUR -2,23 %
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Marktkap. 638,33 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
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Symbol ASMLF

AI Analyse

RBC Capital Markets

ASML NV Outperform

14:31 Uhr
ASML NV Outperform
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.588,60 EUR -36,20 EUR -2,23%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1200 US-Dollar belassen. Der Chipzulieferer dürfte die Erwartungen an das vergangene Quartal moderat übertreffen und auch mit den Zielen für das Schlussquartal positiv überraschen, schrieb Srini Pajjuri am Dienstag in einem Ausblick auf die Zahlen. Der Jahresumsatz könnte damit über der ursprünglichen Zielspanne landen. Der Fokus liege indes schon auf den zwei kommenden Jahren ? seine Bruttomargenprognose für 2027 könnte sich als konservativ erweisen./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 17:52 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 17:52 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Outperform

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.596,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.588,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Srini Pajjuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.094,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

14:31 ASML NV Outperform RBC Capital Markets
08:31 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
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