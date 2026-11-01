Wacker Neuson Aktie
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Marktkap. 1,4 Mrd. EURKGV 21,63 Div. Rendite 2,85%
WKN WACK01
ISIN DE000WACK012
Symbol WKRCF
AI Analyse
Wacker Neuson SE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Wacker Neuson beim Kursziel von 22 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die Münchner seien Nischenführer bei leichten und kompakten Maschinen für Bau und Landwirtschaft, schrieb Andreas Wolf am Mittwoch. Das Unternehmen verdiene allerdings derzeit nicht einmal seine Kapitalkosten. Wichtige Konjunkturbarometer sendeten eher ungünstige Signale./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Wacker Neuson Hold
|Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
20,35 €
|Abst. Kursziel*:
8,11%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
20,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,84%
|
Analyst Name:
Andreas Wolf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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