10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX dürfte die neue Woche nahezu unverändert beginnen. Vorbörsliche Indikationen prognostizieren einen um 0,08 Prozent höheren Start bei 15.621 Punkten. Laut Marktbeobachtern dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt nach der starken Vorwoche zunächst ruhig angehen lassen.

2. Börsen in Fernost wenig verändert

Die wichtigsten Börsen in Asien bewegen sich am Montag um ihr Vortagesniveau. In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:45 Uhr unserer Zeit 0,13 Prozent auf 29.028 Punkte. Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland zeigt sich zur gleichen Zeit 0,07 Prozent tiefer bei 3.605 Zählern. In Hongkong wurde der Handel nach einer unwetterbedingten Aussetzung inzwischen wieder aufgenommen und der Hang Seng steigt um 0,15 Prozent auf 29.333 Stellen.

3. VW nennt Zeitrahmen für Abschied vom Verbrennungsmotor

Nach der Konzern-Tochter AUDI hat nun auch die Kernmarke VW einen konkreten Zeitrahmen für den endgültigen Abschied vom Verbrennungsmotor genannt. "In Europa steigen wir zwischen 2033 und 2035 aus dem Geschäft mit Verbrenner-Fahrzeugen aus", sagte VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer. Zur Nachricht

4. Varta fertigt künftig stärkere Batterien für Fitnesstracker

Der Batteriehersteller Varta nimmt im schwäbischen Nördlingen ein Werk für leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen für Fitnessuhren und ähnliche Produkte in Betrieb. Am Montag (14.00 Uhr) will das Unternehmen die Fabrik gemeinsam mit Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) offiziell eröffnen. Zur Nachricht

5. Johnson & Johnson legt Opioid-Klagen in New York bei

Johnson & Johnson hat sich in der Opioid-Krise mit dem US-Bundesstaat New York auf einen Vergleich geeinigt. Der US-Pharmakonzern zahlt 263 Millionen US-Dollar, um den Streit um seine Rolle beim Vertrieb süchtig machender Schmerzmittel zumindest innerhalb von New York beizulegen. Zur Nachricht

6. Airbus: Premium Aerotec macht seit Jahren Verlust

Airbus hat seine Pläne zur Aufspaltung und zum möglichen Verkauf seiner Augsburger Tochter Premium Aerotec verteidigt. "Das Unternehmen häuft seit zwölf Jahren Verluste an. (...) Diese Verluste liegen im Milliardenbereich", sagte Airbus-Betriebsvorstand Michael Schöllhorn. Zur Nachricht

7. United steht offenbar vor Bestellung von über 200 Flugzeugen

United Airlines steht offenbar vor dem Abschluss einer enormen Bestellung von Flugzeugen. Die US-Fluggesellschaft wolle bei den Herstellern Airbus und Boeing mehr als 200 Mittelstreckenjets kaufen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Zur Nachricht

8. FAA bemängelt Softwareprobleme bei Boeing 777X - Nicht für Zulassung bereit

Boeing wird wohl frühestens im Jahr 2024 die ersten Modelle des Langstreckenflugzeugs 777X ausliefern können. Einem Bericht der Seattle Times zufolge hat die US-Zulassungsbehörde Federal Aviation Administration (FAA) den Konzern wiederholt darauf hingewiesen, dass der Flieger nicht für die Zulassung bereit sei. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise präsentieren sich am Montagmorgen mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,01 auf 74,04 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,10 auf 75,28 Dollar zurückfiel.

10. Euro zu Wochenbeginn etwas unter Druck

Der Euro hat zu Wochenbeginn leicht nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung Euro notierte am Montagmorgen bei 1,1924 US-Dollar. Bereits am Freitagnachmittag war der Eurokurs unter Druck gekommen, nachdem sich jüngst die Aussicht auf eine anziehende Wirtschaft in den USA verfestigt hatte.

Bildquellen: Tom Wang / Shutterstock.com