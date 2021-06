FAA bemängelt Softwareprobleme bei Boeing 777X - Nicht für Zulassung bereit

Einem Bericht der Seattle Times zufolge hat die US-Zulassungsbehörde Federal Aviation Administration (FAA) den Konzern wiederholt darauf hingewiesen, dass der Flieger nicht für die Zulassung bereit sei. Dies dürfte sogar nicht vor Ende 2023 der Fall sein, hießt es in einem von der FAA an Boeing gesendeten Brief mit Datum 13. Mai.

In dem Schreiben bemängele die FAA diverse Probleme. So habe beispielsweise die Flugsteuerungssoftware während eines Testflugs im Dezember 2020 ohne Eingaben der Piloten den Flieger abrupt in die Höhe getrieben. Es dürften mehr Testflüge notwendig sein, so die Behörde.

In einer Erklärung teilte die FAA am Sonntag mit, dass sie kein Flugzeug zulassen werde, wenn es nicht die Sicherheits- und Zertifizierungsstandards erfülle.

Boeing liegt mit dem 777X rund vier Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurück.

