Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 230,14 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 230,14 USD. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 233,00 USD zu. Bei 231,91 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 318.809 Boeing-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 233,00 USD erreichte der Titel am 14.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 1,24 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 128,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 78,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,039 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 222,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 23.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,56 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 19,50 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,57 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden. Boeing dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,400 USD einfahren.

