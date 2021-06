DAX kaum bewegt erwartet -- Märkte in Fernost wenig verändert -- VW nennt Zeitrahmen für Abschied vom Verbrennungsmotor -- Airbus: Premium Aerotec macht seit Jahren Verlust

Experten erwarten einen ruhigen Start in die neue Handelswoche, nachdem bereits die asiatischen Börsen am Montag kaum von der Stelle kommen. Im Großen und Ganzen zeigen sie sich aber dennoch weiterhin optimistisch. Der Großteil der Wiedereröffnungs-Chancen aus der Corona-Krise stehe noch aus und die Renaissance der Defensivwerte sollte eher von kurzer Dauer sein, hieß es etwa von JPMorgan.

Der DAX wird vorbörslich um 0,08 Prozent höher bei 15.621 Punkten erwartet. Am Freitag war er 0,12 Prozent fester bei 15.607,97 Punkten aus der Sitzung gegangen. Der TecDAX dürfte sich zur Börseneröffnung ebenfalls kaum bewegen. Er schloss am Freitag 0,74 Prozent höher bei 3.562,98 Punkten.

Der EuroSTOXX 50 verbuchte zum Börsenstart ein winziges Plus, wechselte dann aber schnell das Vorzeichen und verweilte in der Verlustzone, konnte zuletzt aber ein wenig Boden gut machen. Er beendete den Handel 0,04 Prozent tiefer bei 4.120,66 Indexpunkten.

Die Anleger an den US-Börsen zeigten sich vor dem Wochenenende erneut in Kauflaune.

Der Dow Jones legte um 0,69 Prozent auf 34.433,84 Punkte zu. Der NASDAQ Composite verbuchte mit 14.360,39 Zählern ein marginales Minus von 0,06 Prozent.

Als ein Beispiel für sich bessernde Daten nannten Marktteilnehmer die Stimmung der US-Verbraucher. Denn die hatte sich im Juni laut Revision deutlicher als gedacht aufgehellt. Gleichzeitig verringerten sich die Inflationserwartungen der Konsumenten. Die über allem schwebende Frage zum Zeitpunkt geldpolitischer Straffungen wurde aber durch aktuelle Inflationsdaten nicht beantwortet. Der von der Fed zur Inflationsermittlung vorrangig verwendete PCE-Deflator zog an und kletterte in der Kernberechnung deutlicher über die Marke von 3 Prozent im Mai. Insgesamt stieg die Kennziffer auf Jahressicht um 3,9 Prozent und verbuchte den höchsten Anstieg seit 2008. Auf Jahres- und Monatssicht viel die Teuerung aber schwächer als gedacht aus.

Händler sehen in den Daten keinen unmittelbaren Handlungsdruck für die Fed, zumal die Persönlichen Ausgaben niedriger ausfielen als erwartet. Diese Sicht deckte sich mit der Auffassung Neel Kashkari, Präsident der US-Notenbankfiliale in Minneapolis. Er sah die Wirtschaft erst am Anfang einer starken Erholung. Sein Kollege Eric Rosengren, Präsident der Fed-Filiale in Boston, äußerte sich wesentlich falkenhafter und sagte bereits eine Zinswende für 2022 voraus.

