FedEx-Zahlen ziehen Deutsche Post-Aktie nach Rekordlauf ins Minus

Auf XETRA fällt die Deutsche Post -Aktie am Freitag zeitweise um 1,25 Prozent auf 57,58 Euro, nachdem sie am Vortag mit 58,49 Euro noch eine erneute Bestmarke aufgestellt hatten. Dann allerdings enttäuschte der Wettbewerber FedEx am Abend mit seinem Ausblick. Die Aktie des US-Logistikers geriet denn auch im nachbörslichen US-Handel mit mehr als vier Prozent unter Druck.

Für die von FedEx vorgelegten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal gab es zwar positives Feedback, als Belastung empfanden Händler aber den Ausblick auf das neue Geschäftsjahr. Ein Börsianer betonte, dieser verfehle die Erwartungen wegen höherer Lohnkosten und einer niedriger als gedachten Produktivität. FedEx selbst schränkte bei seinen Prognosen außerdem ein, dass anstehende bilanzielle Anpassungen an den Pensionsplänen weiterhin nicht genau beziffert werden können.

