Happy Birthday: Tesla-Chef Elon Musk wird 50 Jahre alt

• Heute wird Elon Musk 50 Jahre alt• An seinem Geburtstag ist er der drittreichste Mann der Welt und hat großen Einfluss• Ob und wie er 2021 feiert, ist noch unklar - letztes Jahr besuchte er seine Mutter Maye Musk

An seinem 50. Geburtstag verfügt Elon Musk laut Forbes über ein Vermögen von mehr als 165 Milliarden US-Dollar und ist damit der drittreichste Mann der Welt. Das Geld hat sich der Tesla-Gründer mit einem außergewöhnlichen Lebenslauf eigenständig verdient.

Elon Musk verzückt seine Fans und sorgt mit provokanten Tweets für Empörung

Doch nicht nur sein Vermögen befindet sich seit einiger Zeit auf einem Hoch: Auch an Einfluss hat Musk, der mit zwölf sein erstes selbst programmiertes Computerspiel verkaufte und bereits im Alter von 28 Jahren Multimillionär wurde, in den vergangenen Jahren gewonnen.

So bestimmen seine Tweets und Aussagen die Entwicklungen einzelner Kurse an der Börse, seine Träume von "multiplanetarem Leben" lassen seine Fans verzückt staunen und seine Kommentare zu den Ausgangsbeschränkungen während der Pandemie provozieren bei vielen Menschen Empörung.

Zum Milliardär wurde Musk dann im Alter von 40 Jahren mit dem Verkauf seiner Firma X com an Confinity, woraus PayPal entstand. Und während Musk oft als nicht so extravagant wie andere Superreiche dargestellt wird, wurde auch über ihn kürzlich bekannt, dass er das US-amerikanische Steuersystem ausnutze und kaum Einkommenssteuer zahle.

2019 feierte der "Technoking" seinen Geburtstag nicht, sondern verbrachte die Zeit im Büro

Musks Erfolg und Einfluss sind an lange Arbeitstage geknüpft. So antwortete der "Technoking", wie sein offizieller Titel bei Tesla nun lautet, vor zwei Jahren einer Twitter-Userin auf die Frage nach seinen Geburtstagsplänen für das Jahr 2019:

Working on Tesla global logistics - Elon Musk (@elonmusk) June 26, 2019

Diese Arbeit hatte sich wohl gelohnt - 2020 erreichte die Tesla-Aktie trotz Pandemie die Marke von 1.000 US-Dollar. Zu Musks Karriere-Tipps gehört übrigens nicht nur harte Arbeit, sondern Medienberichten zufolge auch das Prinzip: "Wenn nichts schief geht, ist es zu wenig Innovation."

2020 stand Zeit mit Maye Musk auf dem Plan - wie sieht es an seinem 50. Geburtstag aus?

Im vergangenen Jahr hat der geborene Südafrikaner an seinem Geburtstag allerdings nicht nur gearbeitet, sondern auch Zeit mit seiner Mutter Maye Musk verbracht - dies geht aus einem Facebook-Post ihrerseits hervor.

Welche Pläne Elon Musk 2021 für seinen 50. Geburtstag hat, ist nicht bekannt. Es wäre allerdings im Rückblick auf die vergangenen Jahre nicht überraschend, würde er für SpaceX, The Boring Company, Tesla oder eines seiner anderen Großprojekte am Schreibtisch sitzen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kevork Djansezian/Getty Images, Steven Ferdman/Getty Images