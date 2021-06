Das sind die wichtigsten Karriere-Tipps von Tesla-Chef Elon Musk

Tesla -Chef Elon Musk hat viel für seinen Erfolg getan. Laut eigenen Angaben arbeitet er bis zu 100 Stunden in der Woche. Doch alle Arbeit ist umsonst, wenn die Zeit nicht effizient genutzt wird. Daher hat er seinen Tageszeitplan einem Bericht der GQ zufolge in 5 Minuten Slots aufgeteilt - jede fünf Minuten, die ein Meeting kürzer dauert, verschaffen dem Unternehmer Zeit für noch mehr Produktivität.

Nur an Meetings teilnehmen, wenn man etwas beizutragen hat

Vor allem beim Thema Meetings hat der Erfolgsunternehmer und Investor klare Vorstellungen und Regeln, um die Produktivität zu steigern. Wie er in einem von Electrek veröffentlichten Firmenschreiben an die Tesla-Mitarbeiter betont, solle man die Menge an abgehaltenen Meetings möglichst klein halten. Unzählige Meetings bezeichnet er als "Plage großer Unternehmen"; er bittet daher alle Mitarbeiter, nur an Besprechungen teilzunehmen, wenn man auch wirklich etwas beizutragen hat: "Verlassen Sie ein Meeting oder brechen Sie einen Anruf ab, sobald klar ist, dass sie keinen Mehrwert schaffen", heißt es in seiner Rundmail an die Tesla-Belegschaft. "Es ist nicht unhöflich zu gehen, es ist unhöflich, jemanden zum Bleiben zu bringen und seine Zeit zu verschwenden", erklärt er weiter. Vor allem solle man sich aber "sehr kurz" halten.

Kein Fachjargon: Einfache Kommunikation

Neben diesen Tipps gibt der PayPal-Mitbegründer weitere "Produktivitätsempfehlungen", die er in dem Schreiben an die Mitarbeiter benennt. So solle man sich dem Tesla-CEO zufolge aus Gründen der einfacheren Kommunikation möglichst klar und verständlich ausdrücken: "Im Allgemeinen behindert alles, was einer Erklärung bedarf, die Kommunikation", erklärt er. "Unsinnswörter für Objekte, Software oder Prozesse" sollten laut Musk daher unbedingt vermieden werden.

Direkt kommunizieren

Außerdem können lange "Befehlsketten" dem CEO zufolge in der Firma kontraproduktiv sein. So müsse die Kommunikation stets über den "kürzesten Weg" erfolgen, um zu verhindern, dass sich Aufträge und Anweisungen schleichend verfälschen. Schnell und richtig kann eine Kommunikation der Meinung des Tesla-Chefs zufolge nur "direkt" erfolgen.

Fehler sind in Ordnung

Aus Fehlern lernen - das rät Elon Musk ebenfalls allen, die in ihrer Karriere erfolgreich sein wollen. Denn Fehler sind dem Tesla-Gründer zufolge nur ein Zeichen dafür, dass man auch Risiken eingeht und verschiedene Dinge ausprobiert: "Fehler sind eine Option. Wenn Sie nicht versagen, sind Sie nicht innovativ", betont der Gründer laut GQ-Bericht. Nur wer auch Fehler macht, kann nach Meinung des Investors auch große Erfolge erzielen.

Viel lesen

Außerdem empfiehlt es sich nach dem Tesla-Gründer, viel zu lesen. Wie die GQ berichtet, behauptet Musk, selbst etwa 10 Stunden am Tag gelesen zu haben. Niemand weiß alles, doch durch ständige Weiterbildung kann man laut Elon Musk trotzdem erfolgreich werden. Nach der Gründung seines Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmens Space X waren viele Menschen überrascht, denn die Luft- und Raumfahrt gehörten offiziell nicht zu den Spezialgebieten des Tesla-CEOs. Auf die Frage, wie er es geschafft hat, ein solches Unternehmen aufzubauen, antwortete er Berichten von Futurezone zufolge schlicht und einfach: "Ich lese Bücher". Lesen - ein einfacher Trick, der laut Elon Musk zu einer großen Karriere verhelfen kann.

Konstruktive Kritik ernst nehmen, Beleidigungen ignorieren

Einen weiteren Tipp hat der Tesla-Chef für seine Community auf Twitter. Wie er auf der sozialen Plattform schreibt, solle man konstruktive Kritik immer ernst nehmen und herzlich entgegennehmen.

Btw, critical feedback is always super appreciated, as well as ways to donate money that really make a difference (way harder than it seems) - Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2021

Denn diese Art von Kritik kann dazu führen, dass man sich selbst verbessert - was man dagegen lieber ignorieren soll, sind seiner Meinung nach "Hate" oder Beleidigungen. Denn wie die GQ berichtet, führe derartige Kritik für Elon Musk nur dazu, dass man seine Motivation oder seinen Willen zum Weitermachen verliert. Durchhalten, an sich glauben und gut gemeinte Kritik ernst nehmen, das seien dem Tesla-Chef zufolge die Schlüssel zum Erfolg.

Pauline Breitner/Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images