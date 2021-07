10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 15.431 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit Abgaben

In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei gibt 1,19 Prozent auf 27.669,23 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite daneben 0,4 Prozent auf 3.525,10 Zähler. Deutlicher verliert der Hang Seng in Hongkong, für den es 1,75 Prozent auf 27.515,81 Punkte nach unten geht.

3. MorphoSys beteiligt US-Finanzierer via Kapitalerhöhung

Der Biotechkonzern MorphoSys erhöht sein Grundkapital im Zuge der Anfang Juni bekannt gegebenen Übernahme der auf Krebstherapien spezialisierten US-Biotechfirma Constellation Pharmaceuticals. Zur Nachricht

4. RWE-Aktie: Probleme für RWE-Kohlekraftwerk Weisweiler durch Hochwasser

Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen hat auch das Kohlekraftwerk Weisweiler und andere Standorte des Energiekonzerns RWE getroffen. Zur Nachricht

5. Brandenburgs Wirtschaftsminister sieht Chance für Genehmigung von Tesla-Fabrik

Die Bauarbeiten des US-Elektroautoherstellers Tesla für die erste europäische Fabrik in Grünheide bei Berlin laufen auf Hochtouren - obwohl die Genehmigung dafür fehlt. Zur Nachricht

6. Einigung der Öl-Allianz OPEC+ auf höhere Förderung

Das Ölkartell OPEC und seine Partnerländer (OPEC+) haben sich angesichts der Erholung der Weltkonjunktur auf eine deutliche Erhöhung der Ölproduktion geeinigt. Zur Nachricht

7. Milliardendeal: Zoom will Five9 kaufen

Der Videokonferenzdienst Zoom will sich mit seinem bisher größten Zukauf breiter aufstellen. Zur Nachricht

8. Hypoport: Wachstum bei Europace wird weniger

Beim Finanzdienstleister Hypoport hat sich das Geschäftswachstum bei der Kreditvermittlung im zweiten Quartal merklich abgeschwächt. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben ab

Die Ölpreise haben am Montag nach der Einigung wichtiger Ölförderländer auf eine Erhöhung der Produktion nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 72,92 US-Dollar. Das waren 67 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 67 Cent auf 71,14 Dollar.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro hat sich am Montag wenig bewegt. Am Morgen kostete der Euro 1,1806 US-Dollar. Sie bewegte sich so auf dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1802 (Donnerstag: 1,1809) Dollar festgesetzt.

