10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,2 Prozent fester bei 15.808,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost legen zu

In Japan klettert der Leitindex Nikkei um aktuell 1,88 Prozent auf 29.675,67 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 1,1 Prozent auf 3.621,04 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong 0,9 Prozent auf 26.134,97 Einheiten steigt.

3. Tesla kann mit Milliarden-Förderung rechnen

Der US-Elektroautobauer Tesla kann einem Medienbericht zufolge voraussichtlich mit staatlichen Fördermitteln von rund 1,1 Milliarden Euro aus einem Europäischen Batteriezellenprogramm rechnen. Zur Nachricht

4. VW baut Auto-Abos aus - 'Erfahrung beim elektrischen Fahren sammeln'

Die Finanzsparte des VW-Konzerns will neue Abo-Modelle für Autos Schritt für Schritt zu einer wichtigen Säule neben klassischem Leasing und Kreditfinanzierung ausbauen. Zur Nachricht

5. Berlin will 14.000 Wohnungen von Vonovia und Deutsche Wohnen kaufen

Berlin will von den Immobilienkonzernen Vonovia und Deutsche Wohnen 14.000 Wohnungen kaufen. Zur Nachricht

6. Daimler erwartet erst 2023 deutliche Entspannung der Chip-Krise

Daimler-Vorstandschef Ola Källenius erwartet etwas Entspannung, aber noch kein Ende der Halbleiter-Krise. Zur Nachricht

7. Covestro-Chef zu Stellenabbau : Keine konkreten Planungen - Konjunkturrückenwind weiter stark

Kurz vor dem Wochenende haben Berichte über einen umfangreichen Stellenabbau die Mitarbeiter des Chemiekonzerns Covestro verunsichert. Zur Nachricht

8. Gesetz tritt in Kraft: Bitcoin wird in El Salvador zum Zahlungsmittel

In El Salvador ist die Digitalwährung Bitcoin ab Dienstag ein gesetzliches Zahlungsmittel. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben zu Beginn der neuen Handelswoche nachgegeben. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71,76 US-Dollar. Das waren 85 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 78 Cent auf 68,51 Dollar.

10. Euro etwas schwächer

Der Euro ist am Montag etwas leichter in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1870 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1872 Dollar festgesetzt.

