10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX dürfte zum Wochenauftakt leicht schwächer starten. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex um 0,14 Prozent tiefer bei 15.565 Punkten.

2. Börsen in Fernost im Minus

An den Märkten in Fernost geht es zum Start in die neue Woche leicht abwärts. In Japan zeigt sich der Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,11 Prozent schwächer bei 29.036 Punkten. An der Börse in Shanghai verliert der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,43 Prozent auf 3.557 Einheiten. In Hongkong beträgt das Minus beim Hang Seng derweil 0,59 Prozent auf 25.182 Stellen.

3. VW-Führungskräftetagung: Tesla-Chef Elon Musk als Überraschungs-Redner

Elon Musk, Gründer des US-Elektroautoherstellers Tesla, hat am Donnerstagabend vor VW-Führungskräften auf einer Tagung im österreichischen Alpbach gesprochen. Zur Nachricht

4. Philips: Umsatz sinkt etwas stärker als erwartet

Philips meldet einen unerwartet deutlichen Anstieg des Nettogewinns für das dritte Quartal, muss jedoch zugleich einen überraschend deutlichen Umsatzrückgang hinnehmen. Zur Nachricht

5. Fraport-Aktie: Ferienzeit bringt Frankfurter Flughafen höheres Passagieraufkommen

Der Frankfurter Flughafen hat am Wochenende ein vergleichsweise hohes Passagieraufkommen verzeichnet. Zur Nachricht

6. Chinas Wirtschaft wächst im dritten Quartal deutlich langsamer

Der Aufschwung der chinesischen Wirtschaft hat im dritten Quartal deutlich an Fahrt verloren. Wie das Pekinger Statistikamt am Montag mitteilte, wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft im dritten Quartal noch um 4,9 Prozent im Vorjahresvergleich. Experten hatten mit einem etwas stärkeren Anstieg gerechnet. Zur Nachricht

7. TeamViewer verlängert Vertrag mit Vorstandschef - CFO geht

Der in den vergangenen Wochen an der Börse stark unter Druck stehende Softwareanbieter TeamViewer sucht einen neuen Finanzvorstand. Der bisherige Finanzchef Stefan Gaiser verlasse das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen mit Ablauf seines Vertrags im Jahr 2022. Zur Nachricht

8. Siemens verselbstständigt offenbar Geschäft mit großen Antrieben

Der Siemens-Konzern gliedert das Geschäft mit großen Antrieben aus. Betroffen seien weltweit mehr als 7.000 Beschäftigte, etwa 2.200 davon in Deutschland, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Konzernkreise. Zur Nachricht

9. Ölpreise setzen Höhenflug fort und erreichen erneut mehrjährige Höchststände

Die Ölpreise haben ihren Höhenflug zu Beginn der neuen Handelswoche fortgesetzt. Am Morgen erreichten die Notierungen für Rohöl aus der Nordsee und aus den USA jeweils mehrjährige Höchststände, nachdem sie bereits in der vergangenen Woche Mehrjahreshochs erreicht hatten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 85,80 US-Dollar. Das waren 94 Cent mehr als am Freitag. Zeitweise stieg der Preis bis auf 86,04 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit drei Jahren.

10. Euro gibt etwas nach

Der Euro ist am Montag leicht gesunken und wieder ein Stück weit unter die Marke von 1,16 US-Dollar gerutscht. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1579 Dollar gehandelt, nachdem der Euro-Kurs am Freitagabend noch bei 1,16 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1602 Dollar festgesetzt.

