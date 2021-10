Asiens Börsen schwächer-- Bitcoin-Future-ETF von ProShares in den USA wohl kurz vor Start -- VW-Führungskräftetagung: Tesla-Chef Elon Musk als Überraschungs-Redner -- BVB im Fokus

TeamViewer verlängert Vertrag mit Vorstandschef. Chinas Wirtschaft wächst im dritten Quartal deutlich langsamer. Ferienzeit bringt Frankfurter Flughafen höheres Passagieraufkommen. Sixt geht von weiter steigenden Mietwagenpreisen aus. Commerzbank nimmt erste digitale Beratungszentren in Betrieb.

Der deutsche Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der DAX startete etwas stärker in den Handel und verbuchte dann weiter Gewinne. Dabei kletterte er auch wieder über die Marke von 15.500 Punkten. Am Abend standen noch Gewinne von 0,81 Prozent auf 15.587,36 Punkte an der Kurstafel. Der TecDAX stieg zur Eröffnung leicht, bewegte sich dann jedoch deutlich über seinem Vortagesniveau. Letztendlich ging es für ihn um 0,40 Prozent aufwärts auf 3.726,24 Punkte. Gute Vorgaben aus Asien und den USA stützten den deutschen Aktienmarkt. "Der DAX bleibt im Rally-Modus", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners gegenüber dpa-AFX. Gründe für die schnelle Erholung seien die Wende am Zinsmarkt sowie der positive Start in die Berichtssaison. Ob die Erholung jedoch nachhaltig ist, bezweifelte Christian Henke vom Broker IG gegenüber der Agentur. "An den seit Wochen bestehenden Problemen hat sich nichts geändert."





An den europäischen Börsen standen die Zeichen am Freitag auf grün. Der EuroSTOXX 50 zeigte sich zu Handelsbeginn etwas höher und blieb im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Am Abend wies er noch Zuschläge von 0,82 Prozent auf 4.182,91 Punkte aus. Der starke Auftakt der US-Berichtssaison sowie gute Vorgaben aus Übersee trieben die europäischen Börsen am Freitag weiter an. Daneben fanden am Nachmittag die Import- und Exportpreise für September aus den USA einiges an Beachtung. Zudem wurden Umsatzzahlen aus dem US-Einzelhandel und die von der Uni Michigan erhobene Konsumstimmung veröffentlicht.





An den US-Märkten ging es vor dem Wochenende aufwärts. Der US-Leitindex Dow Jones legte bereits zum Handelsstart zu und baute die Gewinne immer weiter aus. Schlussendlich ging das Börsenbarometer 1,09 Prozent im Plus bei 35.294,76 Zählern in den Feierabend. Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte die gleiche Tendenz und schloss 0,5 stärker bei 14.897,34 Punkten. Anleger hatten sich bereits voll und ganz auf die gerade begonnene Bilanzsaison eingeschworen. Dabei wird bei der Zahlenvorlage der Unternehme besonders darauf geachtet, wie sich Inflation und Lieferkettenprobleme in den Betriebsergebnissen niedergeschlagen haben. Am heutigen Freitag veröffentlichte die Großbank Goldman Sachs ihre Kennzahlen für das dritte Quartal. Als Antrieb wirkten auch starke Daten zum US-Einzelhandel, die vorbörslich veröffentlicht wurden. Weiterhin konnten die Importpreise etwas weniger steigen als zuvor angenommen. Der New Yorker Konjunkturindex fiel dagegen schwächer aus als von den Experten prognostiziert.