Goldman Sachs-Aktie gewinnt: Goldman Sachs darf China-Wertpapiergeschäft allein führen

Dies ist ein weiterer Schritt zur Öffnung des chinesischen Finanzsystems für große Akteure aus den USA und anderen Ländern. Goldman Sachs hatte im Dezember die Genehmigung zur Aufstockung seines Anteils an dem Geschäft beantragt und teilte jetzt mit, dass die chinesische Finanzmarktaufsicht, die China Securities Regulatory Commission, ihre Zustimmung gegeben habe.

"Dies markiert den Beginn eines neuen Kapitels für unser China-Geschäft nach einem erfolgreichen 17-jährigen Joint Venture", schrieben Goldman-CEO David Solomon, COO John Waldron und CFO Stephen Scherr in einer gemeinsamen Erklärung. Die Wertpapiereinheit, Goldman Sachs Gao Hua Securities Co. wird in Goldman Sachs (China) Securities Co. umbenannt.

Goldman hatte im Dezember 2020 die Genehmigung zur Aufstockung seiner Beteiligung an einem inländischen chinesischen Unternehmen, an dem es seit 2004 beteiligt ist, beantragt. Ein Preis für den Erwerb des ausstehenden 49-prozentigen Anteils wurde nicht genannt.

Die hundertprozentige Goldman-Tochtergesellschaft wird die meisten Geschäfte der Bank in China beherbergen, darunter Investment-Banking-Funktionen wie Fusionsberatung und Wertpapieremissionen sowie andere Geschäftsbereiche wie Handel und Vermögensverwaltung.

Die Aktie von Goldman Sachs legt im Handel an der NYSE zeitweise um 1,94 Prozent auf 413,93 US-Dollar zu.

HONGKONG (Dow Jones)

