Merck & Co erhält EU-Zulassungsempfehlung bei Krebsmittel - Merck-Aktie fällt zurück

Das US-Unternehmen Merck und Eisai teilten mit, dass der Ausschuss die Zulassung der Kombination für die Erstlinienbehandlung von Erwachsenen mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom empfohlen hat.

Das Komitee befürwortete die Kombination auch für Erwachsene mit fortgeschrittenem oder rezidivierendem Endometriumkarzinom, bei denen die Krankheit während oder nach einer früheren Behandlung mit einer platinhaltigen Therapie in jeder Situation fortgeschritten ist und die nicht für eine kurative Operation oder Bestrahlung des fortgeschrittenen Endometriumkarzinoms in Frage kommen.

Die Europäische Kommission, die in der Regel den Empfehlungen des CHMP folgt, wird die Empfehlungen nun überprüfen, wobei Entscheidungen bis Ende des Jahres erwartet werden. Eisai und Merck haben im März 2018 eine Zusammenarbeit zur gemeinsamen Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Lenvima als Monotherapie und in Kombination mit Mercks Blockbuster-Krebsmedikament Keytruda vereinbart.

Merck-Aktien rutschten im Handel an der NYSE schlussendlich vom Plus in Minus und verloren 0,1 Prozent auf 78,32 US-Dollar.

