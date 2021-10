British-Airways-Mutter IAG bekommt neuen Finanzchef - IAG-Aktie zieht an

Der bisherige Finanzvorstand Steve Gunning werde das Unternehmen nach der Vorlage der Jahreszahlen für 2021 verlassen, teilte die International Airlines Group (IAG) am Freitag in London mit. Nachfolger wird Nicholas Cadbury vom britischen Whitbread -Konzern, zu dem unter anderem die Hotelkette Premier Inn gehört. Der IAG-Konzern umfasst neben British Airways auch die Fluggesellschaften Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level.

IAG-Chef Luis Gallego dankte Gunning für seine Leistungen während der Corona-Pandemie, die die Luftfahrtbranche in eine historische Krise gestürzt hatte. Gunning selbst sieht nach eigener Aussage nun den richtigen Zeitpunkt gekommen, um eine neue Herausforderung für sich zu suchen.

Die IAG-Aktie zieht am Freitag in London zeitweise um 2,25 Prozent auf 1,81 Pfund an.

