10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX dürfte zum Start in den Freitagshandel kleine Gewinne einfahren. Vorbörsliche Indikationen prognostizieren ein Plus von 0,4 Prozent auf 15.523 Punkte.

2. Börsen in Fernost im Plus

An den Märkten in Fernost sind am Freitag Gewinne zu sehen. In Japan steigt der Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 1,56 Prozent auf 28.998 Zähler. An der Börse in Shanghai geht es für den Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,50 Prozent aufwärts auf 3.576 Indexpunkte. In Hongkong weist der Hang Seng derweil einen Gewinn in Höhe von 1,18 Prozent auf 25.258 Stellen aus.

3. HUGO BOSS erhöht Jahresziele nach Wachstum im 3. Quartal

Dank einer spürbaren Erholung des globalen Geschäfts hat die HUGO BOSS AG im dritten Quartal 2021 erstmalig wieder Umsatz sowie Ergebnis im Vergleich zum Vor-Pandemieniveau steigern können und die Jahresprognose angehoben. Zur Nachricht

4. Drägerwerk hält trotz schwachem Quartal an Jahresausblick fest

Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Konzern Drägerwerk hält trotz eines schwachen Quartals an seiner Jahresprognose fest. Der Umsatz sei im dritten Jahresviertel im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreswert währungsbereinigt um 11,8 Prozent auf 770 Millionen Euro gesunken, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Zur Nachricht

5. FDA empfiehlt Corona-Auffrischungsimpfungen mit Moderna

Nach der Genehmigung von Corona-Auffrischungsimpfungen für ältere Menschen und Risikogruppen mit dem Mittel von BioNTech/Pfizer hat sich ein Expertengremium der US-Arzneimittelbehörde FDA auch für solche Impfungen mit dem Mittel von Moderna ausgesprochen. Zur Nachricht

6. US-Staatsanwälte hinterfragen Facebooks Umgang mit prominenten Impfgegnern

Generalstaatsanwälte aus 14 US-Bundesstaaten wollen von Facebook wissen, ob prominente Impfgegner bei dem Online-Netzwerk von einer Sonderbehandlung profitiert haben. In einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an Facebook-Chef Mark Zuckerberg beziehen sie sich auf Medienberichte, wonach das Online-Netzwerk für bekannte Nutzer Ausnahmen bei der Durchsetzung seiner Inhalte-Regeln gemacht hatte. Zur Nachricht

7. Bitcoin legt kräftig zu: SEC wohl nicht gegen Bitcoin-ETF in den USA

Der Bitcoin ist am Freitag bis auf die Marke von 60.000 US-Dollar gestiegen. Schub erhielt die älteste und bekannteste Kryptowährung durch eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg am frühen Freitagmorgen, wonach die US-Börsenaufsicht SEC dem Start von börsengehandelten Fonds (ETF) auf Bitcoin in den USA zustimmen könnte. Zur Nachricht

8. Anklage gegen Ex-Testpiloten von Boeing wegen 737-Max-Krise

Im Zuge der Ermittlungen zum Pannenflugzeug Boeing 737 Max ist der ehemalige Chef-Testpilot der Maschine angeklagt worden. Ihm wird vorgeworfen, US-Behörden falsche und unvollständige Angaben zu dem Assistenzsystem gemacht zu haben, das eine zentrale Rolle bei zwei Abstürzen des Flugzeugs spielte. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu - Brent auf Dreijahreshoch

Die Ölpreise sind am Freitag weiter gestiegen. Während Nordseeöl so viel kostete wie seit drei Jahren nicht, lag der US-Ölpreis leicht unter seinem unlängst markierten Siebenjahreshoch. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84,66 US-Dollar. Das waren 66 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 59 Cent auf 81,90 Dollar.

10. Euro wieder über 1,16 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel etwas zugelegt und ist wieder über die Marke von 1,16 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1610 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

