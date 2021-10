Asiatische Börsen im Plus -- HUGO BOSS erhöht Jahresziele nach Wachstum im 3. Quartal -- FDA empfiehlt Corona-Auffrischungsimpfungen mit Moderna

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt konnte sich am Donnerstag weiter erholen. Der DAX legte zum Ertönen der Startglocke bereits deutlich zu. Er verbuchte im Tagesverlauf auch weiterhin Aufschläge, ehe er die Sitzung 1,40 Prozent fester bei 15.462,72 Punkten beendete. Der TecDAX bewegte sich derweil ebenfalls klar auf grünem Boden, er legte 1,7 Prozent auf 3.711,42 Einheiten zu. Zuvor war er mit Gewinnen in den Handel gestartet. Am Donnerstag blieb der DAX weiter auf Erholungskurs. Positive Impulse kamen von der Wall Street. Dort wurde am Vorabend das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlicht. Demnach deutet sich ein langsames Tempo für die erwartete Reduzierung der Anleihekäufe an, hieß es bei den Experten der Credit Suisse. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen ging es am Donnerstag erneut freundlich zu. Der EuroSTOXX 50 gewann bis auf 4.149,06 Zähler zu (+1,61 Prozent), nachdem er zum Start leicht zugelegt hatte. Positive Impulse der US-Börsen stützten auch die europäischen Märkte am Donnerstag. Am Markt sei gut angekommen, dass das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung ein langsames Tempo für die erwartete Reduzierung der Anleihekäufe andeute, so die Credit Suisse. Derzeit kauft die US-Notenbank monatlich Staats- und Hypothekenanleihen in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar zur Stützung der Wirtschaft in der Pandemie. Ab Mitte November könnte das Volumen zurückgefahren werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Märkten wurde am Donnerstag ein freundlicher Handel beobachtet. Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas fester und konnte seine Gewinne dann weiter ausbauen. Zuletzt legte er noch um 1,56 Prozent auf 34.912,56 Punkt zu. Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete bereits deutlich höher. Im weiteren Verlauf behielt er seine positive Tendenz und beendete die Sitzung mit einem Plus von 1,73 Prozent auf 14.823,43 Zähler. Der Handelstag stand ganz im Zeichen der großen US-Banken: Nachdem gestern bereits die Großbank JPMorgan ihre Zahlen zum vergangenen Quartal vorgelegt hatte, zogen heute die Mitbewerber Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo und Citigroup nach. Die Institute konnten allesamt mit Gewinnen glänzen. Anleger dürften bei der nun begonnenen Berichtssaison aber besonders auf die Folgen der Inflation achten. "Können die Unternehmen diesen Risiken trotzen, oder wurde die gesamte Rally nur durch die ultralockere Geldpolitik angeheizt", so Carsten Brzeski, Global Head of Macro Research der ING gegenüber Dow Jones Newswires. Die Anleger wollten "einen Einblick erhalten, wie solide die Erträge und Unternehmen in die Tapering-Phase und die Ära etwas höherer Zinssätze gehen." Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken