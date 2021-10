adidas-Aktie in Grün: adidas will bis Ende des Jahres weitere Aktien zurückkaufen

Aktien in diesem Artikel adidas 268,35 EUR

1,86% Charts

News

Analysen

Vorstand und Aufsichtsrat hätten beschlossen, nach Abschluss des jüngsten Aktienrückkaufprogramms im September nun ein weiteres Rückkaufprogramm aufzulegen, das am 18. Oktober starten soll, teilte der Herzogenauracher Sportartikelhersteller mit.

Unter Berücksichtigung des Ende September abgeschlossenen Aktienrückkaufs - 1.851.522 eigene Aktien zu einem Gesamtbetrag von 550 Millionen Euro - werde adidas damit 2021 Aktien im Gesamtwert von 1 Milliarde Euro zurückkaufen.

Einschließlich der im Mai ausgeschütteten Dividende in Höhe von 585 Millionen Euro werde der Konzern damit in diesem Jahr voraussichtlich knapp 1,6 Milliarde Euro an seine Aktionäre ausschütten.

Der Großteil der zurückgekauften Aktien soll eingezogen werden, wodurch sich die Anzahl der Aktien und das Grundkapital entsprechend verringern.

Der Aktienrückkauf ist Teil der Konzernstrategie Own the Game, derzufolge adidas bis 2025 einen erheblichen kumulierten Free Cashflow generieren und einen Großteil davon - zwischen 8 und 9 Milliarden Euro - durch regelmäßige Dividendenausschüttungen sowie Aktienrückkäufe mit seinen Aktionären teilen will. Ergänzt werden diese dem Unternehmen zufolge durch die Rückgabe des Großteils der Barerlöse aus der Veräußerung von Reebok nach Abschluss der Transaktion.

adidas-Aktien reagieren im XETRA-Handel daraufhin zeitweise 2,19 Prozent fester bei 268,60 Euro.

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com