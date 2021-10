Trotz Absturz: Dogecoin-Großinvestor verkauft keinen DOGE und baut Investment in anderer Kryptowährung aus

• Dogecoin-Millionär hält noch alle erworbenen Coins• Kursziel von 0,50 US-Dollar bis Jahresende• Contessoto erwirbt auch CardanoDie Kryptowährung Dogecoin kann auf eine beeindruckende Preisperformance zurückblicken. Seit Jahresstart hat der Preis der als Spaßwährung konzipierten Cyberdevise um rund 4.600 Prozent zugelegt, auf Sicht von einem Jahr ging es sogar um über 8.000 Prozent nach oben. Doch zuletzt war die digitale Devise unter Druck geraten, mehr als acht Prozent beträgt das Minus auf Monatssicht. Für einen der größten Unterstützer des Coins ist das aber kein Grund, sein Investment zu überdenken.

Glauber Contessoto war in diesem Jahr als "Dogecoin-Millionär" bekannt geworden, nachdem er auf Reddit öffentlich gemacht hatte, wie viele Coins der Cyberwährung er besitzt. Inzwischen ist die Währung unter Druck geraten, Contessoto hat seinen Status als Dogecoin-Millionär verloren. Doch der Investor hält weiter an dem Asset fest.

Auf Twitter nahm er kürzlich diesbezüglich Stellung und erklärte: "Falls sich irgendjemand fragt, ich halte immer noch jeden einzelnen meiner Dogecoin". Er habe sein Investment 2021 bei niedrigeren Preisen sogar erhöht. "Die Zukunft ist rosig für die Währung mit dem süßen Hundememe darauf. Wenn ich mit 35 Jahren mit 10 Millionen in Rente gehen kann, bin ich glücklich", so Contessoto.

If anyone is wondering, I’m still holding every single one of my #dogecoin - I’ve bought every dip in 2021 and I can’t wait to see where #doge is in 2022 & 2023. The future is bright for currency with a cute dog meme on it. If I can retire at 35 with 10 million I’ll be happy 😂🚀