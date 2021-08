Bitcoin, Dogecoin, Ripple & Co.: Auto schürft beim Parken Kryptowährungen

• Daymak-Gründer: "Wir haben das nötige Equipment schon im Auto"• Es wurden bereits "Spiritus"-Vorbestellungen im Wert von insgesamt über 500 Millionen US-Dollar getätigt• Kritiker hinterfragen die Verkehrssicherheit von autonomen Fahrzeugen, deren Computer auch zu anderen Zwecken genutzt werden

"Wir bei Daymak glauben, dass Krypto die Zukunft ist. Ob Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, Cardano oder etwas anderes: Die Blockchain-Technologie wird integraler Bestandteil unseres Alltags sein. Die meisten Menschen verstehen nicht, was [diese Technologie] ist und was sie kann, deswegen ist es unser Ziel, sie zu vereinfachen", heißt es auf der Website des kanadischen Fahrzeugbauers Daymak. Um dies zu erreichen, baut das Unternehmen nun ein Auto, das beim Parken für seinen Besitzer Kryptowährungen mint.

Gegründet wurde Daymak im Jahr 2002 von Aldo Baiocchi, seither hat die Firma E-Bikes und E-Roller produziert und auf den Markt gebracht. Nun kommt mit dem im Juni offiziell vorgestellten "Spiritus" das erste E-Auto hinzu - ein futuristisch aussehender Zweisitzer, der noch dazu autonom fahren können soll. Da autonomes Fahren zehntausende kleine Computer und eine ausgeklügelte Technik erfordert, erklärt Baiocchi gegenüber der Informationsplattform Wired: "Wir haben das nötige Equipment [eh] schon im Auto" - weswegen es also nicht auch im Ruhezustand des Fahrzeugs nutzen? Mining ist sehr energieintensiv, und um den Vorgang etwas grüner zu machen, plant Daymak, Solarpaneele in den "Spiritus" zu integrieren.

Den zukünftigen "Spiritus"-Besitzern soll alle Arbeit abgenommen werden: Hat das Auto einen bestimmten Wert in Kryptowährungen geschürft, wird dieser in US-Dollar direkt auf das Bankkonto des Besitzers überwiesen. Es ist dem Hersteller zufolge auch möglich, anstelle eines Bankkontos ein Krypto-Deposit als Zielort für das Geld anzugeben. Wie das Magazin 1E9 berichtet, soll der "Spiritus" täglich rund zehn US-Dollar einbringen.

Der Andrang auf das neue Fahrzeug ist groß: Daymak informierte seine Follower auf Twitter Ende Juli darüber, dass bereits Vorbestellungen im Wert von insgesamt über 500 Millionen US-Dollar getätigt wurden und die Möglichkeit des Pre-Ordering deswegen noch bis Ende September bestehe.

[Spiritus Update] We've now raised over $500 million on our Spiritus pre-order campaign and we've decided to extend it until Sept 30, allowing as many people as possible to get their hands on the LEVs of the future! Have you pre-order yours yet? https://t.co/tqykFPnoCo #evupdate