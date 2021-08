SpaceX: Elon Musk bringt Werbung ins Weltall - Bezahlung mit Ethereum & Dogecoin

• SpaceX arbeitet mit der Geometric Energy Corporation zusammen• Werbungen sollen mit Kryptowährungen bezahlt werden• GEC-CEO Samuel Reid ist auch für die Doge-1-Mission zuständig

SpaceX und Geometric Energy Corporation wollen Werbung ins Weltall bringen

Zusammen mit dem kanadischen Technologiedienstleister-Startup Geometric Energy Corporation (GEC) will SpaceX in Zukunft Werbung ins Weltall bringen. Das gibt der CEO des kanadischen Unternehmens Samuel Reid gegenüber dem Business Insider bekannt. GEC arbeite daran, einen würfelförmigen Satelliten, den "CubeSat", zu bauen. Auf einer Seite des Satelliten wird es einen gepixelten Bildschirm geben, mit dem Werbungen, Logos und Kunst übertragen werden sollen. Über eine Falcon 9-Rakete von SpaceX soll der "CubeSat" in die Erdumlaufbahn gebracht werden, bevor die Rakete schließlich am Mond ankommt. Übertragen wird das Bild mithilfe eines Selfie-Sticks, welcher an dem Satelliten angebracht wird und den Bildschirm abfilmt. Das Ganze soll dann über YouTube oder Twitch übertragen werden. Wie Reid weiter berichtet, soll der "CubeSat" Anfang 2022 auf den Markt kommen. Um dann Werbung schalten zu können müssen fünf Token erworben werden: Beta für die X-Koordinate, Rho für die Y-Koordinate, Gamma für die Helligkeit, Kappa für die Farbe und XI für die Zeit. Ziel der Werbung im Weltall soll es laut Reid sein, dass "der Zugang zum Weltraum demokratisiert" wird.

Bezahlt werden soll mit Kryptowährungen

Bezahlt werden sollen die Token mit Ethereum. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht's. 72% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Reid gibt jedoch auch an, dass das Unternehmen zukünftig auch Dogecoin als Zahlungsmittel ermöglichen will. Wie viel genau die einzelnen Token kosten sollen wurde von Reid noch nicht angegeben. Und auch seitens SpaceX gibt es darüber noch keine Auskunft.

Weiter erklärt der CEO von GEC, dass es jedem möglich sein soll auf dem "CubeSat" zu werben. Dabei soll es keine Rolle spielen ob ein Unternehmen sein Logo abbilden möchte oder ein Künstler sein Kunstwerk. Reid hoffe nur, dass die Menschen den Satelliten nicht für etwas Unangemessenes oder Beleidigendes verwenden würden.

Doge-1-Mission

GEC arbeitet jedoch nicht nur in Bezug auf den Satelliten mit SpaceX zusammen. Auch an der Doge-1-Mission ist das Startup beteiligt. Dabei wird die von Memes inspirierte Kryptowährung Dogecoin als vollständige Bezahlung für die Mondnutzlast akzeptiert, wie CNBC berichtet. Im ersten Quartal des Jahres 2022 soll die Mission starten und die Doge 1 (eine Falcon 9-Rakete) auf den Mond bringen. Diese Rakete wird es auch sein, die den "CubeSat" in die Erdumlaufbahn befördern wird. Damit wollen die Unternehmen die Anwendung von Kryptowährungen jenseits der Erdumlaufbahn darstellen und die Grundlage für den interplanetaren Handel legen.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pedrosek / Shutterstock.com, ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images