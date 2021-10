BioNTech-Aktie legt zu: EU-Behörde prüft Zulassung von Pfizer-Impfstoff für Kinder

Das teilte die EMA am Montag in Amsterdam mit. Die Hersteller hatten bereits in der vergangenen Woche angekündigt, entsprechende Daten zu den klinischen Untersuchungen an die EMA zu schicken.

Die Studien zeigen nach Angaben von BioNTech und Pfizer, dass der Impfstoff von Kindern in dieser Altersgruppe gut vertragen wird und eine stabile Immunantwort hervorruft. Anders als bei Jugendlichen bekamen die Kinder dieser Altersgruppe nur ein Drittel der Dosis. Der Impfstoff Cominarty ist zur Zeit in der EU nur für Menschen ab zwölf Jahre zugelassen.

Die Experten prüfen nach Angaben der EMA nun die Daten. Eine Empfehlung über die Erweiterung der Zulassung wird in einigen Monaten erwartet. Die endgültige Entscheidung liegt dann bei der EU-Kommission. Das aber gilt als Formsache.

Die BioNTech-Aktie zieht im NASDAQ-Handel zeitweise um 2,60 Prozent auf 254,13 US-Dollar an, während die Pfizer-Aktie an der NYSE 0,14 Prozent höher bei 41,55 US-Dollar notiert.

