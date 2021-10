Philips-Aktie schwächelt: Umsatz sinkt etwas stärker als erwartet

Der niederländische Medizintechnikkonzern verzeichnete nach eigenen Angaben einen Nettogewinn aus fortgeführten Geschäften von 2,98 Milliarden Euro, verglichen mit 340 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Nettoergebnis des Unternehmens sei hauptsächlich vom Verkauf des Geschäftsbereichs Haushaltsgeräte beeinflusst worden, hieß es in der Mitteilung. Analysten hatten nach einer vom Unternehmen erstellten Konsensschätzung einen Rückgang auf 236 Millionen Euro erwartet.

Philips' Quartalsumsatz sank von 4,98 auf 4,16 Milliarden Euro - hier hatten Beobachter mit 4,18 Milliarden Euro im Schnitt etwas mehr geschätzt. Der vergleichbare Umsatz fiel um 7,6 Prozent, so Philips. Die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag im dritten Quartal bei 12,3 Prozent, so das Unternehmen.

Für die Philips-Aktie geht es am Montag an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise um 0,81 Prozent nach unten auf 38,11 Euro.

AMSTERDAM (Dow Jones)

Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com