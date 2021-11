10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX wird zum Start in den Montagshandel kaum verändert erwartet. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex lediglich 0,04 Prozent tiefer bei 16.087 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

An den Märkten in Fernost finden die wichtigsten Indizes zum Wochenauftakt keine gemeinsame Richtung.

In Japan wies der Leitindex Nikkei zum Handelsschluss bei 29.776,80 Punkten ein Plus von 0,56 Prozent aus.

An der Börse in Shanghai fällt der Shanghai Composite hingegen gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,15 Prozent auf 3.534 Zähler. In Hongkong steht der Hang Seng derweil 0,12 Prozent höher bei 25.359 Punkten.

3. Airbus erhält Großauftrag von Indigo Partners - Weitere Orders möglich

Der Flugzeugbauer Airbus hat auf der Dubai Airshow einen Großauftrag erhalten. Zur Nachricht

4. US-Regierung erlaubt Milliardenfusion von S&P und IHS unter Auflagen

Die Kartellwächter des US-Justizministeriums haben der rund 44 Milliarden Dollar (38,5 Mrd Euro) schweren Übernahme des Finanzdatenanbieters IHS Markit durch den Rivalen S&P Global zugestimmt. Zur Nachricht

5. Rohstoffkosten brocken Nordex weiteren Quartalsverlust ein

Gestiegene Kosten für Rohstoffe und Transporte haben dem Windkraftanlagen-Hersteller Nordex im dritten Quartal einen weiteren Verlust eingebrockt. Im dritten Quartal stand unter dem Strich ein Minus von knapp 40 Millionen Euro nach knapp 73 Millionen Gewinn ein Jahr zuvor. Zur Nachricht

6. Grand City Properties profitiert von starker Wohnungsnachfrage

Eine starke Nachfrage nach Wohnungen gibt den Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties weiter Auftrieb. Allerdings gingen die Mieterlöse in den ersten neun Monaten des Jahres wegen Immobilienverkäufen etwas zurück. Dies drückte auch auf die Ergebnisse. Zur Nachricht

7. Israel lässt BioNTech/Pfizer-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren zu

Der Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer darf in Israel nun auch Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren verabreicht werden. Das entschied das Gesundheitsministerium am Sonntag, nachdem sich zuvor bereits ein Beratergremium dafür ausgesprochen hatte. Bislang galt die Impfzulassung nur für Kinder ab zwölf Jahren und Erwachsene. Zur Nachricht

8. Japans Wirtschaft im dritten Quartal geschrumpft

Japans Wirtschaft ist im dritten Quartal angesichts schwacher Nachfrage im In- und Ausland geschrumpft. Gegenüber dem Vorquartal sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Juli bis September um 0,8 Prozent, wie die Regierung am Montag auf Basis vorläufiger Daten bekanntgab. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Montag mit Abschlägen in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81,58 US-Dollar. Das waren 59 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 50 Cent auf 80,29 Dollar.

10. Euro knapp über Tiefstand seit Mitte 2020

Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter in der Nähe seines tiefsten Stands seit Mitte 2020 notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1460 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. In der vergangenen Woche war der Euro mit 1,1433 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1448 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com