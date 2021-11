DAX kaum bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Nordex mit Quartalsverlust -- Airbus erhält Großauftrag -- Israel lässt BioNTech/Pfizer-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren zu

Talanx trotz hoher Schadensbelastung zuversichtlicher. ENCAVIS wächst weiter kräftig. Japans Wirtschaft im dritten Quartal geschrumpft. Grand City Properties profitiert von höheren Mieten. US-Regierung erlaubt Milliardenfusion von S&P und IHS unter Auflagen. Kampfansage an Bayern: Reus will mit Dortmund Meisterschale holen. Bitcoin-Community aktiviert lang erwartetes Upgrade 'Taproot'.

Der deutsche Leitindex dürfte auch am Montag keine großen Sprünge machen. Der DAX wird zum Start in die neue Woche um 16.094 Punkten erwartet. Das entspräche nahezu genau seinem Schlusskurs von Freitag, als er 0,07 Prozent fester bei 16.094,07 Zählern ins Wochenende ging. Der TecDAX dürfte sich zum Handelsstart ebenfalls kaum bewegen. Am Freitag konnte er Gewinne von 0,40 Prozent auf 3.899,84 Punkte verbuchen. Zum Start in die neue Woche erwarten Experten, dass es am deutschen Aktienmarkt ruhig zugehen wird. Die Anlageexperten der Credit Suisse bleiben laut dpa-AFX weiter verhalten optimistisch für Aktien und setzen in den nächsten Monaten dabei auf eine starke Industrieproduktion. Der deutsche Aktienmarkt gehört zu ihren Favoriten. Die Experten warnen jedoch vor Gewinnmitnahmen, die die positive Kursentwicklung bremsen könnten.





An den europäischen Börsen ging es am Freitag leicht nach oben. Der EuroSTOXX 50 lag zum Handelsbeginn auf Vortagesniveau. Im Tagesverlauf zeigte er sich ebenfalls kaum fester, ging dann aber 0,28 Prozent höher bei 4.370,00 Punkten ins Wochenende. Für Freitag war nicht viel Bewegung an den europäischen Märkten zu beobachten, da nur wenige Wirtschaftsdaten auf dem Programm standen. In der Eurozone wurden Produktionszahlen aus der Industrie veröffentlicht, die nicht so stark geschrumpft sind, wie erwartet worden war. In den USA veröffentlichte die Uni Michigan am Mittag die Resultate ihrer regelmäßigen Stimmungsumfrage unter Verbrauchern.





An der Wall Street ging es im Freitagshandel aufwärts. Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,50 Prozent bei 36.100,11 Punkten ins Wochenende. Der Techwerteindex NASDAQ Composite beendete den Freitagshandel daneben mit einem Aufschlag von 1,0 Prozent bei 15.860,96 Zählern. Der überraschende Anstieg der Inflationsrate in dieser Woche verunsicherte die Anleger nur kurzzeitig. Stützend wirkte zuletzt hingegen die starke Bilanzsaison, die am Freitag eine Pause einlegte. Im Fokus der Anleger stand hingegen der Pharmakonzern Johnson & Johnson, der eine Unternehmensspaltung ankündigte. An Konjunkturdaten stand kurz nach Handelsbeginn der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan für November an. Die Daten fielen zur Monatsmitte auf 66,8 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 72,5 erwartet.