Bayer-Aktie schwächer: Bayer testet Finerenon auch in Studie mit Kindern

Die Studie soll laut Mitteilung von Bayer etwa 200 Patienten umfassen.

Im Juli wurde Finerenon unter dem Markennamen Kerendia in den USA für erwachsene Patienten mit chronischer Nierenerkrankung zugelassen. Finerenon wurde auch in der Europäischen Union (EU) und in China sowie in mehreren anderen Ländern weltweit zur Marktzulassung eingereicht; diese Anträge werden derzeit geprüft.

Via XETRA verliert die Bayer-Aktie am Montag zeitweise 0,45 Prozent auf 50,56 Euro.

