Bayer Aktie News: Bayer zieht am Nachmittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 29,43 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 29,43 EUR zu. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 29,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.348.776 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,38 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,110 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,50 EUR.

Am 13.05.2025 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,04 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,40 EUR je Aktie belaufen.

