Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 28,97 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 28,97 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 29,23 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.648.289 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 7,13 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,50 EUR aus.

Bayer ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,32 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 2,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,40 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Erste Schätzungen: Bayer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bayer-Aktie schwächer nach EU-Zulassung von Nubeqa

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bayer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht