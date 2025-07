Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Vormittag vor

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 28,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 28,90 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 29,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 274.694 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 6,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 36,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,50 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Bayer veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,32 EUR, nach 2,04 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,20 Prozent auf 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 13,77 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Bayer am 06.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Erste Schätzungen: Bayer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bayer-Aktie schwächer nach EU-Zulassung von Nubeqa

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bayer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht