Home24-Aktie und Westwing-Aktie schießen hoch: Furcht vor neuen Lockdowns treibt

Bleiben Möbelhäuser pandemiebedingt geschlossen, kaufen Verbraucher Sessel, Sofa und andere Einrichtungsgegenstände im Internet. Unternehmen wie Home24 oder Westwing , beide im Nebenwerteindex SDAX notiert, profitieren davon.

So gewinnen Home24 am Nachmittag an der SDAX-Spitze zeitweise 12,14 Prozent auf 13,49 Euro und testeten damit die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend. Mit dem Sprung über ihr Zwischenhoch aus der Vorwoche haben sie ihren Abwärtstrend seit Anfang September erst einmal gestoppt. Westwing legen derweil um 6,39 Prozent auf 26,64 Euro zu, nachdem sie am Freitag noch auf ein Tief seit Oktober 2020 gefallen waren.

