Lufthansa-Aktie zieht an: Spohr rechnet nicht mit weiteren Staatshilfen - Positive UBS-Studie

Lufthansa -Aktien gewinnen auf XETRA zeitweise 3,05 Prozent auf 6,75 Euro hinzu.

UBS-Analyst Jarrod Castle von der Schweizer Großbank strich in der Studie seine Verkaufsempfehlung für die Titel und votiert nun mit "Neutral" und einem von 4,90 auf 7,05 Euro angehobenen Kursziel. Der Ausblick für die Airline habe sich aufgehellt, schrieb er. Die Fortschritte im dritten Quartal veranlassten zur Annahme, dass der Konzern 2024 eine Marge von über acht Prozent erreichen werde.

Lufthansa: Brauchen kein zweites Mal Staatshilfe

Nach Rückzahlung der deutschen Staatshilfen rechnet Lufthansa-Chef Carsten Spohr nicht damit, noch einmal die Unterstützung der Steuerzahler zu benötigen. Im Interview mit dem "Handelsblatt" (Montag) verwies er auf die stark verbesserten finanziellen Reserven des MDAX-Konzerns, der nun über mehr als dreimal so viel Liquidität verfüge wie vor der Krise. "Und ich gehe nicht davon aus, dass es noch einmal zu einer ähnlichen Situation wie im vergangenen Jahr kommen wird, als der Luftverkehr auf der ganzen Welt nahezu zum Erliegen kam. Sollte sich die Lage dennoch wieder zuspitzen, sind wir krisenfest."

Spohr erwartet trotz rasant steigender Corona-Infektionszahlen keine neuen Reisebeschränkungen, die in der Vergangenheit den Flugverkehr stark in Mitleidenschaft gezogen hatten. Er sagte: "Ich erwarte, dass die Regierungen statt auf restriktive Maßnahmen wie in den zurückliegenden 19 Monaten nun eher auf konsequente Regeln wie 3G oder 2G setzen. Ich persönlich würde zum Beispiel gern 2G für unsere Bürogebäude zum Standard machen. Immerhin führen wir jetzt 3G ein."

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Jorg Hackemann / Shutterstock.com