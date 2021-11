Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte sich nach dem neuen Rekord am Vortag nun eine Verschnaufpause gönnen. Vorbörslich wird der deutsche Leitindex bei 16.088 Punkten lediglich um 0,03 Prozent höher erwartet.

2. Börsen in Fernost freundlich

An den Märkten in Fernost zeigen sich die Anleger zum Wochenausklang mehrheitlich in Kauflaune. In Japan kletterte der Leitindex Nikkei bis zum Handelsschluss um 1,13 Prozent auf 29.609,97 Punkte. An der Börse in Shanghai zeigt sich der Shanghai Composite gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,24 Prozent fester bei 3.541 Zählern. In Hongkong steht der Hang Seng derweil 0,17 Prozent höher bei 25.291 Stellen.

3. Deutsche Telekom will Dividende für 2021 aufstocken - Jahresprognose nach durchwachsenem Quartal erneut angehoben

Die Deutsche Telekom AG will für dieses Jahr eine Dividende von 0,64 Euro je Aktie zahlen. Wie der Bonner DAX-Konzern mitteilte, soll der Hauptversammlung vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates dieser Vorschlag unterbreitet werden.

4. Deutsche Wohnen sieht sich auf Kurs für Gesamtjahresziele

Deutsche Wohnen hat in den ersten neun Monaten den operativen Gewinn FFO I marginal gesteigert und dabei von leichten Ergebnissteigerungen im Segment Wohnungsbewirtschaftung profitiert. Unter dem Strich beflügelten höhere Bewertungsgewinne aus den als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien den Nettogewinn deutlich.

5. Deutsche Pfandbriefbank wird noch zuversichtlicher für 2021

Die Deutsche Pfandbriefbank wird angesichts der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Krise erneut optimistischer für das laufende Jahr. Vorstandschef Andreas Arndt rechnet jetzt mit einem Vorsteuergewinn am oberen Ende oder leicht über der bereits im Juli angehobenen Spanne von 180 bis 220 Millionen Euro.

6. Knorr-Bremse wird vorsichtiger für das Gesamtjahr

Knorr-Bremse wird nach einem soliden dritten Quartal etwas vorsichtiger für das Gesamtjahr. Der Bremsenhersteller grenzte seine Margenprognose für das Gesamtjahr laut Mitteilung auf das untere Ende der bisherigen Spanne ein.

7. Alibaba und JD.com mit Rekordumsätzen bei weltgrößter Rabattschlacht in China

Die weltgrößte Rabattschlacht in China hat großen Online-Händlern wie Alibaba und JD.com in diesem Jahr Verkaufsrekorde gebracht. Obwohl weniger Werbewirbel gemacht und mehr Nachhaltigkeit betont wurde, stiegen die Umsätze des Konsumfestivals zum "Singles Day" wieder kräftig - wenn auch nicht so sehr wie in den Vorjahren.

8. Börsen beenden bald Handel mit Wirecard-Aktien

Mehrere deutsche Börsen ziehen schon in wenigen Tagen einen Schlussstrich unter den Handel mit Aktien der insolventen Wirecard AG. Für Anleger, die das Papier des einstigen DAX-Konzerns noch im Depot haben, wird es damit immer schwieriger, die Aktie loszuwerden. Anlegerschützer raten zum Verkauf der Anteile.

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,17 US-Dollar. Das waren 70 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 71 Cent auf 80,88 Dollar.

10. Euro fällt auf weiteres Tief seit Mitte 2020

Der Euro hat am Freitag weiter nachgegeben und einen Tiefstand seit über einem Jahr markiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro zeitweise 1,1436 US-Dollar und damit so wenig wie letztmalig im Juli 2020. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1460 Dollar festgesetzt.

