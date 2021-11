Ein Zuhause auf der Straße: Tesla-Konkurrent Geely launcht elektrischen "Homtruck"

Aktien in diesem Artikel Geely 2,81 EUR

• Geely hat mit dem globalen Chipmangel zu kämpfen• Neuer Homtruck soll 2024 produziert und verkauft werden• Homtruck soll Fahrern ein Zuhause auf der Straße bieten

Geelys Produktion leidet unter dem globalen Chipmangel

In einem Pressebericht vom 8. November veröffentlichte der chinesische Tesla-Konkurrent Geely Automobile Holding Limited den Gesamtabsatz der ganzen Gruppe vom Oktober. So zeigt es sich, dass die Gruppe im Oktober 2021 insgesamt 111.599 Fahrzeuge vertrieb. Im Vergleich zum September 2021 bedeutet dies einen Anstieg um sieben Prozent, zum Vorjahresmonat zeigt sich jedoch ein Rückgang um ganze 20 Prozent. Vor allem die Auswirkungen der Pandemie und der weltweiten Verknappung des Chipangebots beeinflussen das Liefervolumen der Gruppe, so der Pressebericht.

Neuer Truck von Farizon Auto

Eine weitere Pressemitteilung vom 8. November berichtet von einem neuen intelligenten Sattelschlepper der Geely-Nutzfahrzeugmarke Farizon Auto. Der "Homtruck" soll laut Planung Anfang 2024 produziert und ausgeliefert werden. "Wenn die ersten Auslieferungen beginnen, wird der Homtruck eines der fortschrittlichsten und saubersten Nutzfahrzeuge auf der Straße sein, das sich auf Effizienz, Fahrer- und Fußgängersicherheit konzentriert und bedeutende Durchbrüche bei nachhaltigen Antrieben aufweist", so der Pressebericht. Geplant ist es, dass der Homtruck mit einer Reihe an Antriebsoptionen ausgestattet werden kann, darunter Range Extender, ein Methanol-Hybrid und ein reiner Elektroantrieb. Im reinen Elektrobetrieb soll es außerdem möglich sein, die Batterie des Fahrzeugs, basierend auf den vom chinesischen Ministerium für Industrie und Technologie verabschiedeten Normen, zu wechseln. Damit soll Aufladen an Tankstellen in nur wenigen Minuten vonstattengehen. Der Name "Homtruck" geht auf den Wunsch der Entwickler des Fahrzeuges zurück, einen Sattelschlepper zu bauen, der sich wie ein Zuhause anfühlt.

"Ein Zuhause auf der Straße"

Viele Lkw-Fahrer verbringen eine lange Zeit auf der Straße. Da vor allem ausgeruhte Fahrer viel aufmerksamer fahren und auch viel konzentrierter sind, ist der Fahrerkomfort ein wichtiger Punkt für die Fahrzeugsicherheit, so der Pressebericht. Farizon Auto hat deshalb eine Fahrerkabine entworfen, die das Konzept des Zuhauses anwendet. Der Raum des Cockpits wurde so optimiert, dass er sowohl als Fahr- als auch als Wohnbereich fungieren kann, erklärt das chinesische Unternehmen. "Das Design umfasst ein Badezimmer mit Dusche und Toilette, ein Einzelbett, einen Kühlschrank, eine Teebereiter, eine Küche und sogar eine kleine Waschmaschine. Das ergonomische Sitzdesign und die hochauflösende Kamera sorgen dafür, dass der Fahrer ausgeruht und konzentriert ist, während ein intelligenter KI-Assistent in Verbindung mit 360-Grad-Kameras den Fahrer während der Fahrt oder im Stand über alle Probleme rund um das Fahrzeug informiert", heißt es im Pressebericht. Außerdem werden im Innenraum der Fahrerkabine Soft-Touch-Stoffe aus der Natur und nachhaltige Kunststoffe und Materialien mit Bambusmaserung verwendet, die eine gesunde, umweltfreundliche Umgebung schaffen sollen.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com