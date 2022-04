10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX bewegt sich zum Wochenstart vorbörslich im Minus.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 07:00 MESZ 1,9 Prozent auf 26.589,22 Punkte.

Auf dem chinesische Festland fällt der Shanghai Composite derweil um 2,42 Prozent auf 3.012,18 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong notiert 2,59 Prozent im Minus bei 20.103,67 Stellen.

3. Twitter-Aktie: Twitter steht Musks Übernahmeangebot wohl nicht mehr so ablehnend gegenüber

Twitter steht offenbar dem Übernahmeangebot des Tech-Milliardärs Elon Musk nicht mehr so ablehnend gegenüber wie am Anfang. Zur Nachricht

4. Tesla-Aktie: Behörden identifizieren bei Tesla-Lackiererei ausgetretene Farbmischung als schwach wassergefährdend

Die vor knapp zwei Wochen ausgetretene Farbmischung in der Lackiererei von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin ist nach Behördenangaben schwach wassergefährdend. Zur Nachricht

5. Philips-Aktie: Rückruf von Beatmungsgeräten in den USA

Probleme mit der Stromversorgung haben Philips zu einem Rückruf von Beatmungsgeräten veranlasst. Zur Nachricht

6. GEA-Aktie: GEA gewinnt früheren BDI-Chef Kempf als Aufsichtsratschef

Der Maschinenbauer GEA bekommt einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Zur Nachricht

7. Alphabet- und Meta-Aktien: EU einigt sich auf Gesetz gegen Hassrede

Hassrede und andere illegale Inhalte im Internet müssen in der Europäischen Union künftig schneller gelöscht werden. Zur Nachricht

8. Roche-Aktie: Roche steigert im ersten Quartal Umsatz - profitiert von Corona-Rückenwind

Die COVID-19-Pandemie hat dem Pharmakonzern Roche auch im ersten Quartal 2022 nochmals Rückenwind beschert. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise sind am Montag mit weiteren Abschlägen in die neue Woche gestartet. Am Markt war von anhaltenden Nachfragesorgen die Rede. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 103,93 US-Dollar. Das waren 2,71 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,73 Dollar auf 99,34 Dollar.

10. Euro profitiert nur kurz vom Wahlsieg Macrons

Der Euro hat zu Wochenbeginn nur kurz vom Wahlsieg des französischen Präsidenten Emmanuel Macron profitiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0775 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Freitagabend.

