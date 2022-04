Ukraine-Krieg im Ticker: DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen tiefrot -- Twitter steht Musks Übernahmeangebot wohl nicht mehr so ablehnend gegenüber -- Tesla im Fokus

Zum Wochenstart dürfte sich der deutsche Aktienmarkt schwächer präsentieren.

Der DAX bewegt sic vorbörslich auf rotem Terrain. Auch der TecDAX wird mit Abgaben erwartet.

Die Angst vor einem Zinsanstieg in den USA und womöglich auch bald steigenden Zinsen in der Eurozone drückt weiterhin auf die Stimmung an den Märkten und könnte den deutschen Leitindex am Montag wieder unter die 14.000-Punkte-Marke drücken.

Im Fokus der Anleger steht außerdem das ifo-Geschäftsklima in Deutschland. "Die Preise explodieren und belasten die Konsumenten sowie die Unternehmen, sofern diese die höheren Kosten nicht weitergeben können", heißt es laut dpa in einem Ausblick der Dekabank. "Gleichzeitig sehen wir erste Spuren von Lieferausfällen in Folge des Krieges und der Sanktionen."

